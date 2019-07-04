زلزال يضرب شمال غرب جزيرة فانكوفر الكندية

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، أن زلزالا شدته 6.5 درجة ضرب شمال غرب جزيرة فانكوفر الكندية.

ولم تشر هيئة المسح الجيولوجي إلى ظهور أمواج مد عاتية من جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة الكندية.

ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر إعلامية أن لا خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي حصل على عمق عشرة كيلومترات ويبعد 225 كيلومترا شمال غرب بورت هاردي.