زلزال يضرب شمال غرب جزيرة فانكوفر الكندية

ولم تشر هيئة المسح الجيولوجي إلى ظهور أمواج مد عاتية من جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة الكندية.
RT @BruceClaggett: 6 min.ago #earthquake 6.2 has hit Central Coast A (Central Coast), Canada, 12.0km, 9:30 PM PDT (USGS) https://t.co/wc5Q337YQG pic.twitter.com/BAiznTBiVx pic.twitter.com/KA5sDuvqJ3— Mark Smith (@smitty_mark) July 4, 2019
ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر إعلامية أن لا خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي حصل على عمق عشرة كيلومترات ويبعد 225 كيلومترا شمال غرب بورت هاردي.
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