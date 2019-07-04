بالفيديو... انفجار خلال احتفال وسط العاصمة البيلاروسية مينسك

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر انفجارا حصل في قلب العاصمة البيلاروسية مينسك خلال عرض للألعاب النارية الذي نظم بذكرى استقلال البلاد.

وأظهر المقطع فجأة الدخان المتصاعد بعد سماع صوت مدوي غريب خلال تقديم عرض للألعاب النارية في العاصمة البيلاروسية مينسك.

في التسجيل، يمكنك سماع صوت مدوي بين نيران الألعاب النارية العادية، وبعد ذلك يظهر عمود من الدخان في السماء.

وأفادت المصادر الأمنية أن الانفجارات التي دوت في العاصمة خلال الاحتفال ناتجة عن خلل في منصات إطلاق الألعاب النارية والتي أسفرت عن مقتل امرأة بالغة 64 عاما وذلك بعد تطاير الشظايا وإصابتها بعدد منها.

ومن جهته أعلن وزير الصحة العامة البيلاروسي، فلاديمير كارنيك، أن الانفجار أدى إلى إصابة حوالي عشرة أشخاص وتم نقل خمسة منهم إلى المستشفى.

وفتحت لجنة التحقيق في بيلاروسيا قضية جنائية بهذا العمل.