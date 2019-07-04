شخص وحيد نادى الملكة البريطانية باسمها "إليزابيث"

تختلف حياة الملوك والرؤساء عن سائر حياة المواطنين الآخرين، من خلال تطبيقهم لقوانين وبروتوكولات مفروضة عليهم يتوجب اعتمادها في العلاقات الاجتماعية والرسمية المختلفة.

وذكرت صحيفة " إكسبرس " البريطانية أن خلال مسيرة الملكة البريطانية إليزابيث لم يستطع أحد من مخاطبتها باسمها الأول لأن لقبها المعروف سلفا عند الجميع هو "الملكة".

وأشار المتحدث باسم الشؤون الملكية، ريتشارد فيتزويليامز، أن هناك رجلا واحدا استطاع مخاطبة الملكة باسمها الأول وهو الرئيس الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا.

وكشف ريتشارد عن علاقة استثنائية بين الملكة إليزابيث ونيلسون مانديلا، حيث استغنيا عن البرتوكول وكانا يتحدثان بطريقة عادية بين بعضهما بعضا.

وفي هذا السياق كشفت المساعدة الشخصية لنيلسون مانديلا، زيلدا لاغرانج، عن العلاقة بينهما قائلة: "اندهشت من الصداقة الحميمة التي تربطهما".

وتابعت، قائلة: "كان يقول عند تحيتها: إليزابيث، وتردّ بدورها: أهلا يا نيلسون، يبدو أنه كان واحدا من بين أشخاص قليلين جدا يخاطبونها باسمها الأول".