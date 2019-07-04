بوتين: التدخل العسكري في فنزويلا غير مقبول ويجب استبعاده بالكامل

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن التدخل العسكري في فنزويلا غير مقبول، ويجب استبعاده بالكامل.

روما — سبوتنيك. وقال بوتين في مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي: "ليس فقط التدخل العسكري غير مقبول، بل ويجب استبعاد أي تدخل في الحياة السياسية الداخلية بالكامل".

يتبع…