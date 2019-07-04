بالفيديو... أول مشاهد من زلزال كاليفورنيا المروع

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد ولقطات من الزلزال العنيف الذي وقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس.

وترصد المشاهد، تأثر منطقة مدينة ريدجكريست في جنوب كاليفورنيا بالزلزال المروع، لحظة وقوعه، وتضرر بعض المحال التجارية بسببه.

Buildings shook in Los Angeles after a magnitude-6.4 #earthquake hit near the area of Ridgecrest in Southern California on #July4th pic.twitter.com/z7pnkxKCAc — TicToc by Bloomberg (@tictoc) July 4, 2019

My dads liquor store in Ridgecrest (11 miles from the earthquake) 🥴 pic.twitter.com/4RC0mY3eha — Zomo (@zomo_abd) July 4, 2019

وعلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الزلزال، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وقال إن الأمور تبدو تحت السيطرة بعدما اطلع على ملخص عنه.

Been fully briefed on earthquake in Southern California. All seems to be very much under control! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2019

​وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قويا بلغت قوته 6.6 درجة وقع، اليوم الخميس، في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بالقرب من مدينة ريدجكريست، على بعد نحو 200 ميل شمال شرقي لوس أنجلوس.

ويعتبر الزلزال هو الأكبر في جنوب كاليفورنيا، منذ زلزال نورثريدج، الذي وقع في عام 1996، وتسبب في مقتل العشرات، وكذلك أضرار بمليارات الدولارات، بحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية.

© REUTERS / Navesh Chitrakar TPX IMAGES OF THE DAY زلزال عنيف يضرب الولايات المتحدة

لكن زلزال نورثريدج ضرب وسط منطقة مأهولة بالسكان، بينما كان زلزال اليوم الخميس بعيدا عن منطقة لوس أنجلوس السكنية.

وتلا الزلزال العديد من التوابع في المنطقة. وشعر سكان في مناطق بعيدة عن مركزه مثل لوس أنجلوس بالهزة، وفقا لـ"رويترز".

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع مصابين أو أضرار.

وتقع كاليفورنيا على ما يسمى بحزام النار في المحيط الهادي وكل المناطق التي يمر بها معرضة للزلازل.