ترامب يعد الأمريكيين بتثبيت علمهم على كوكب المريخ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن رواد الفضاء الأمريكيين سيزورون القمر مرة جديدة قريبا، ومن بعدها سيتجهون إلى كوكب المريخ حيث ستكون مهمتهم الأولى تثبيت العلم الأمريكي.

وجاء تصريح ترامب خلال خطاب ألقاه في وسط العاصمة واشنطن خلال الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي.

وقال ترامب: "منذ خمسين عاما تقريبا، في يوليو 1969، هبط رواد الفضاء لأول مرة على سطح القمر وقاموا بتثبيت العلم الأمريكي هناك".

وأضاف قائلا: "لن تقف الولايات المتحدة هنا بل سنتوجه إلى كوكب المريخ لوضع علم آخر للولايات المتحدة هناك وسنقوم بتنظيم رحلات دورية إلى ذلك الكوكب".

وختم ترامب، قائلا: "سنعود إلى القمر قريبا جدا، وسنقوم قريبا بتثبيت العلم الأمريكي على المريخ".