ترامب يعد الأمريكيين بتثبيت علمهم على كوكب المريخ

وجاء تصريح ترامب خلال خطاب ألقاه في وسط العاصمة واشنطن خلال الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي.
وقال ترامب: "منذ خمسين عاما تقريبا، في يوليو 1969، هبط رواد الفضاء لأول مرة على سطح القمر وقاموا بتثبيت العلم الأمريكي هناك".
وأضاف قائلا: "لن تقف الولايات المتحدة هنا بل سنتوجه إلى كوكب المريخ لوضع علم آخر للولايات المتحدة هناك وسنقوم بتنظيم رحلات دورية إلى ذلك الكوكب".
وختم ترامب، قائلا: "سنعود إلى القمر قريبا جدا، وسنقوم قريبا بتثبيت العلم الأمريكي على المريخ".
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