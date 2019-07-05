الجار الله يشيد بزيارة موريسون إلى طهران ويؤكد: التصعيد بالخليج مصدر قلق للكويت وبريطانيا

أشاد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله بالزيارة، التي قام بها وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أندرو موريسون إلى طهران.

وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتي عن أمله في أن تسهم الجهود الدولية في إبعاد المنطقة عن أي صراعات تهدد السلم والأمن الدوليين.

من جانبه أكد موريسون التزام بلاده بأمن منطقة الخليج، لا سيما في ظل التوتر الحالي.

وأشار موريسون إلى أن مذكرة التعاون في مجال التدريب العسكري بين الكويت وبريطانيا تدخل ضمن المساعي الشاملة لضمان أمن المنطقة بشكل عام.