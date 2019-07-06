سياسي إيراني: احتجاز ناقلة النفط الإيرانية أثبت عدم التزام بريطانيا بالاتفاق النووي

وأكد كدخدائي في تغريدة على موقع "تويتر": "إن غصب أموال المجتمعات الأخرى يعد من سياسات بريطانيا، إذ أن كارثة العام 1917 وموت 9 ملايين إيراني (لقوا حتفهم اثر المجاعة التي اجتاحت البلاد في نهاية الحرب العالمية الاولى بسبب سياسات بريطانيا الاستعمارية واحتلالها أجزاء من إيران رغم إعلان إيران الحياد في تلك الحرب) وتجميد أموال إيران رغم قرارات محاكمها الداخلية هي نفسها والان احتجاز السفينة التجارية الايرانية، تؤشر كلها إلى أن بريطانيا مازالت مستمرة بسياسة القرصنة وأنها غير ملتزمة بالاتفاق النووي عمليا أيضا"، كما نقلت وكالة "فارس".

وكانت القوة البحرية البريطانية قد احتجزت خلال الأيام الأخيرة ناقلة نفط ايرانية تحمل مليوني برميل من النفط في مياه جبل طارق جنوب إسبانيا.