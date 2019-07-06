لوكسمبورغ تحذر من تدفق اللاجئين الإيرانين إلى أوروبا

حذر وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن من موجة تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي إذا تفاقم الوضع حول إيران.

وونقلت صحيفة "فيلت"عن الوزير قوله: "إذا تفاقم الوضع بين واشنطن وطهران، فهناك خطر أن يغادر ثلاثة ملايين أفغاني يعيشون في البلاد إيران".

ووفقا له، فإن الكثير منهم لن يعودوا إلى أفغانستان بسبب الوضع الأمني.

وأشار أسيلبورن: "هناك خطر حدوث موجة كبيرة من المهاجرين إلى تركيا وأوروبا"، مؤكدًا أن هذا سيخلق مشاكل كبيرة لأوروبا.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، اعتمدت الحكومة الألمانية مجموعة من القوانين لتسهيل ترحيل المهاجرين الذين لم يتمكنوا من الحصول على حق الإقامة الدائمة في البلاد.