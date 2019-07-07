مقتل 8 من أفراد الأمن في هجوم بسيارة ملغومة وسط أفغانستان

قال مسؤولون حكوميون وحركة "طالبان" إن مقاتلي الحركة قتلوا ما لا يقل عن ثمانية من أفراد قوات الأمن الأفغانية وأصابوا أكثر من 50 مدنيا في تفجير سيارة ملغومة في إقليم غزنة وسط البلاد، اليوم الأحد.

وأعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن تفجير السيارة الملغومة بالقرب من إدارة الأمن الوطني في مدينة غزنة خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم الأحد، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم "طالبان"، في بيان "سقط العشرات من أفراد إدارة الأمن الوطني بين قتيل وجريح".

وذكر مسؤولون في الحكومة الأفغانية إن ثمانية من أفراد إدارة الأمن الوطني قتلوا في الانفجار وأصيب 50 مدنيا.

وتشهد أفغانستان مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة "طالبان" التي استولت في السابق على مساحة كبيرة في المناطق الريفية من البلاد وشنت هجوما على المدن الكبرى.

وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.