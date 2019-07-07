وفاة أحد نجوم ديزني عن عمر يناهز 20 عاما

ووفقا لقناة ABC News توفي الشاب بعد تعرضه لنوبة مرضية خلال نومه نتيجة لحالة طبية مستمرة كان يعالج من أجلها.
— ً (@gazekth) July 7, 2019
ولد كاميرون بويز في 28 أيار/ مايو عام 1999 وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات أبرزها: "Grown Ups 2" من بطولة الممثل الأمريكي الشهير آدم ساندلر، و"Descendants"، والسلسلة التلفزيونية "Spider-Man.
— 𝐬𝐭𝐞𝐩𝐡 ♡ 𝐲𝐮𝐯𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧𝐠𝐩𝐲𝐨 (@chwewithluv) July 7, 2019
وقام بدور البطولة في مسلسلي "جيسي" و"الورثة" ، الذي ظهر على قناة ديزني للأطفال.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، توفيت المغنية والممثلة البريطانية الشابة مايا ليسيا نايلور عن عمر يناهز 16 ربيعا، والتي قامت ببطولة سلسلتين من فيلم "Millie Inbetween".
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