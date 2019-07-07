وفاة أحد نجوم ديزني عن عمر يناهز 20 عاما

توفي الممثل الأمريكي الشاب كاميرون بويس صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 21 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

ووفقا لقناة ABC News توفي الشاب بعد تعرضه لنوبة مرضية خلال نومه نتيجة لحالة طبية مستمرة كان يعالج من أجلها.

ولد كاميرون بويز في 28 أيار/ مايو عام 1999 وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات أبرزها: "Grown Ups 2" من بطولة الممثل الأمريكي الشهير آدم ساندلر، و"Descendants"، والسلسلة التلفزيونية "Spider-Man.

— 𝐬𝐭𝐞𝐩𝐡 ♡ 𝐲𝐮𝐯𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐨𝐧𝐠𝐩𝐲𝐨 (@chwewithluv) July 7, 2019

وقام بدور البطولة في مسلسلي "جيسي" و"الورثة" ، الذي ظهر على قناة ديزني للأطفال.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، توفيت المغنية والممثلة البريطانية الشابة مايا ليسيا نايلور عن عمر يناهز 16 ربيعا، والتي قامت ببطولة سلسلتين من فيلم "Millie Inbetween".