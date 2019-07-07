توقيف صديق ترامب بتهمة الاتجار بالبشر

ووفقا لصحيفة "ديلي بيست"، ألقي القبض على ابشتاين عندما هبط بطائرته الخاصة المتوجهة من باريس إلى مطار نيوجيرسي في نيويورك، حيث سيواجه يوم غد الاثنين محاكمة بتهمة الاتجار بالجنس خلال فترة امتدت من عام 2002 إلى 2005.

— Mark Elliott (@markmobility) July 7, 2019

وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" ربطت ابشتاين علاقات وثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

— Michael Donnelly (@thissmallplanet) July 3, 2019

وفي عام 2016، رفعت أمريكية تحت اسم مستعار جين دو دعوى قضائية ضد ترامب بتهمة الاغتصاب عندما كان عمرها 13 عاما مشيرة إلى أن جيفري ابشتاين كان شريك في الجريمة، لكنها ما لبثت أن سحبت الدعوى القضائية.