نائب الرئيس الإيراني: أمريكا لم تسمح للشعب الإيراني أن يستفيد من الاتفاق النووي

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نائب الرئيس الإيراني: أمريكا لم تسمح للشعب الإيراني أن يستفيد من الاتفاق النووي