ميتسوتاكيس يؤدي القسم لتولي رئاسة وزراء اليونان

أدلى زعيم حزب الديمقراطية الجديدة اليميني، كرياكوس ميتسوتاكيس، بالقسم، اليوم الاثنين، لتولي رئاسة وزراء البلاد بعد فوزه بالانتخابات البرلمانية أمس الأحد على حساب سلفه اليساري، أليكسيس تسيبراس.

وبحسب وكالة أنباء "أثينا"، "أدى ميتسوتاكيس القسم في حضور رئيس الجمهورية بروكوبيوس بافلوبولوس".

وجرت هذه الانتخابات في وقت مبكر بعد دعوة وجهها ميتسوتاكيس، في كانون الثاني/يناير الماضي، إثر خلاف حول موافقة أثينا على تسمية جمهورية مقدونيا بمقدونيا الشمالية لتشابه اسمها مع منطقة باليونان.

ووقعت اليونان في 17 تموز/يوليو2018، اتفاقا مع جمهورية مقدونيا، يحل نزاعا قديما حول اسمها، ويفتح لسكوبي الطريق للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. لكن الاتفاق، على إعادة تسمية مقدونيا إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، أدى إلى انتقادات في كل من اليونان ومقدونيا نفسها.

وكان تسيبراس قد تولى منصبه بعد فوزه بالانتخابات البرلمانية للعام 2015.