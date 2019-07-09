مصرع ثمانية أشخاص بحادث سير جنوب شرقي أذربيجان

أسفر حادث اصطدام شاحنة بحافلة ركاب صغيرة، اليوم الثلاثاء، عن مصرع ثمانية أشخاص في جنوب شرق أذربيجان، وجاء ذلك وفقا لوكالة "ريبورت" المحلية.