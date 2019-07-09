الهزة الأرضية تخلق شقا هائلا في كاليفورنيا يمكن مشاهدته من الفضاء

ووفقا لقناة "SFGATE"، فإن الصدع الذي نشأ بالقرب من مركز الزلزال، يمكن رؤيته على صور الأقمار الصناعية لشركة " Planet Labs ". بالإضافة إلى ذلك، ظهرت تشققات على بعض الطرق في كاليفورنيا.
Ridgecrest Earthquake before (4th July) & after (6th July) images from Doves, clearly showing surface rupture. Thx @rsimmon @PlanetLabs @USGS RT @USGSBigQuakes Prelim M7.1 Earthquake 35.767, —117.605 Jul-06 03:19 UTC, updates https://t.co/waWvmvQZ88 pic.twitter.com/cUNxdMazum— Will Marshall (@Will4Planet) July 7, 2019
ووفقا لذلك، فقد تم إغلاق أحد الطرق، وتوجه عمال البناء إلى المنطقة لإصلاح الأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية القوية.
وأعلن مركز الزلازل الأورومتوسطي، يوم السبت الماضي، أن زلزالا قويا بلغت قوته 6.9 درجات، ضرب جنوب كاليفورنيا.
وأشارت الهيئة إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد 193 كم شمال مدينة لوس أنجلوس، ويقع مركزه على عمق 10 كيلومترات.
بينما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجة.
وضربت هزة أرضية بقوة 6.4 درجة الخميس جنوب كاليفورنيا بالقرب من مدينة ريدجكريست على بعد حوالي 200 ميل شمال شرقي لوس أنجلوس.
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