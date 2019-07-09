الهزة الأرضية تخلق شقا هائلا في كاليفورنيا يمكن مشاهدته من الفضاء

تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة، والذي وقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، في حدوث صدع هائل على سطح الأرض يمكن رؤيته من الفضاء.

ووفقا لقناة "SFGATE"، فإن الصدع الذي نشأ بالقرب من مركز الزلزال، يمكن رؤيته على صور الأقمار الصناعية لشركة " Planet Labs ". بالإضافة إلى ذلك، ظهرت تشققات على بعض الطرق في كاليفورنيا.

ووفقا لذلك، فقد تم إغلاق أحد الطرق، وتوجه عمال البناء إلى المنطقة لإصلاح الأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية القوية.

وأعلن مركز الزلازل الأورومتوسطي، يوم السبت الماضي، أن زلزالا قويا بلغت قوته 6.9 درجات، ضرب جنوب كاليفورنيا.

وأشارت الهيئة إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد 193 كم شمال مدينة لوس أنجلوس، ويقع مركزه على عمق 10 كيلومترات.

بينما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجة.

وضربت هزة أرضية بقوة 6.4 درجة الخميس جنوب كاليفورنيا بالقرب من مدينة ريدجكريست على بعد حوالي 200 ميل شمال شرقي لوس أنجلوس.