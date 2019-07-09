مقتل جنديين تركيين واستهداف مركبة بعملية لـ"حزب العمال الكردستاني"

قتل جنديان تركيان وجرح آخر بعد عملية شنها مقاتلون من حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) في جنوب شرق تركيا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أنه "استشهد جنديان تركيان وأصيب آخر بجروح إثر عملية إرهابية نفذتها عناصر من منظمة "بي كا كا" في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد".

نقلت وكالة "الأناضول" أن وزارة الدفاع التركية أكدت في بيان لها، أن "الجنديين استشهدا إثر استهداف إرهابيي "بي كا كا" مركبة للجيش التركي".

وأشارت الدفاع التركية إلى أن العمليات العسكرية التركية ضد حزب العمال الكردستاني وما وصفتهم بـ"العناصر الإرهابية" مستمرة في المنطقة.

وكانت مصادر أمنية تركيا أعلنت، يوم الأحد الماضي، عن تمكن الجيش والاستخبارات التركيين، من القضاء على قيادي كردي بارز في حزب العمال الكردستاني، بعملية مشتركة، شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن تلك المصادر، قولها إن "القيادي الذي تم تحييده هو المدعو "ديار غريب محمد" عضو ما يسمى المجلس الرئاسي والتنفيذي للمنظمة الإرهابية".

وأشارت المصادر إلى أن "العملية جرت في 27 يونيو/حزيران المنصرم، في منطقة كورتك بجبل قنديل، شمالي العراق".