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    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاء سوتشي، روسيا 14 فبراير/ شباط 2019

    من قاعدة عسكرية في البوسنة... أردوغان: لن نكتفي بمتابعة العالم عن بعد

    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    العالم
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    قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا يمكنها الاكتفاء بمتابعة مستجدات العالم عن بعد.

    جاءت تصريحات أردوغان في كلمة له خلال زيارة لقيادة وحدة الدعم الوطنية التركية، ضمن قوات حفظ السلام الأوروبية، بقاعدة "بوتمير" العسكرية، في العاصمة البوسنية، سراييفو؛ وذلك بحسب صحيفة "يني شفق".

    أتاتورك 

    الليرة التركية و الدولار
    © REUTERS / Murad Sezer
    سقوط الليرة التركية بعد إقالة أردوغان محافظ البنك المركزي
    وأوضح أردوغان أن أحداث أوروبا والقوقاز والبلقان وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى تؤثر بشكل مباشر، أو غير مباشر على بلاده.

    وأكد أن للشعب التركي تاريخ عريق؛ قائلا:

    وقد أسس أقوى الجيوش وأكبر الدول في العالم، وحمل راية السلام طوال قرون طويلة في 3 قارات.

    وتابع أن بلاده، كما قال عنها مؤسس جمهوريتها، مصطفى كمال أتاتورك، بعبارة موجزة، تدافع عن مبدأ "سلام في الوطن، سلام في العالم"، قائلا:

    إذا ساد عدم الاستقرار في البلقان والشرق الأوسط، وصارع الناس الجوع والقحط في إفريقيا، فإن تركيا ستتعرض بشكل أو بآخر لتأثيرات سلبية.

    وأشار الرئيس أردوغان إلى أن بلاده هي الأكثر تأثرًا بالحرب السورية المستمرة منذ 8 أعوام، وكانت أول باب طرقه 3.6 مليون مضطهد للنجاة بأرواحهم، مضيفا أن العراقيين أيضًا لجؤوا إلى تركيا، إثر احتلال تنظيم "داعش" الإرهابي بعض مدن بلادهم.

    وتابع الرئيس التركي: 

    حماة بعض التنظيمات الإرهابية في القاملشي (شمال شرقي سوريا)، والخونة الفارون من بلادنا، وصل بهم الأمر إلى درجة الزعم بأننا نحمي تنظيم داعش الإرهابي.

    وقال أردوغان: خلال السنوات الـ150 الماضية، استقبلنا عشرات الملايين من أبناء جلدتنا وأشقائنا (..) ولا يمكن أن نهنأ دون إرساء السلام في أفغانستان والعراق وسوريا".

    دول البلقان

    منظومة صواريخ إس-400
    © Sputnik . Sergey Pivovarov
    أردوغان: تركيا تستعد لتسلم منظومة "إس 400" الروسية
    كما أكد الرئيس التركي أن تركيا "لن تكون في رفاهية بالمعنى الكامل ما لم تستقر دول البلقان"، وشدد أردوغان أن أنقرة "لا تتحرك بمنظور توسعي وتطفلي، وكما أكدنا مرارا ليست لدينا مطامع بتراب بلد آخر أو سيادته أو شؤونه الداخلية".

    وأوضح أن سياسات بلاده مبنية على أساس ضمان أمنها القومي، وأمن وحياة وممتلكات مواطنيها، لافتا إلى أن الجيش التركي يتحمل مسؤوليات في أفغانستان وقطر وكوسوفو ولبنان والصومال والبوسنة والهرسك، وأن أنقرة تولي أهمية كبيرة للمساهمة في تأسيس مناخ الأمن والسلام في الأخيرة.

    وتابع أردوغان أن أي زعزعة للأوضاع في البوسنة من شأنه التأثير على السلام والاستقرار في العالم؛ لا بالمنطقة وحسب.

    يشار أن الرئيس التركي وصل سراييفو في وقت سابق، أمس الإثنين، للمشاركة في قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"، وعقد لقاءات رسمية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    شبه جزيرة البلقان, العراق, سوريا, تركيا, كمال أتاتورك, رجب طيب أردوغان, أفغانستان, تركيا
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