بالفيديو... مشهد مروع لتحطم محرك طائرة أمريكية في الجو

ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية، مقطع الفيديو، الذي أجبر رحلة "دبلتا" الأمريكية على الهبوط اضطراريا في مطار "رالي دورهام" الدولي في ولاية كارولينا الشمالية.

ويظهر في المقطع، الذي صوره أحد ركاب الطائرة، محرك الطائرة وهو مصاب بخلل خطير.

ويظهر في الفيديو، مخروط "الأنف المعدني" داخل المحرك، وهو مفكوك ويرتد ويتخبط داخل المحرك، فيما يظهر من الخلف المروحة الخاصة بالمحرك كما لو كانت مشتعلة.

A Delta flight in the US was forced to make an emergency landing after a terrifying engine failure on Monday. Video recorded by @Micahlifa shows a metal nose cone bouncing inside the engine. The aircraft landed safely at Raleigh-Durham International Airport in North Carolina. pic.twitter.com/p6dgreyIll — People's Daily, China (@PDChina) July 10, 2019

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تتجه شركة بوينغ الأمريكية إلى خسارة لقب أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم، بعدما أعلنت يوم الثلاثاء انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها في النصف الأول من العام بنسبة 37 بالمئة إلى 239 طائرة بسبب وقف تشغيل طائرتها الأفضل مبيعا 737 ماكس المستمر منذ فترة طويلة.

وجاءت تسليمات طائرات بوينغ أقل من تلك التي سلمتها إيرباص، والتي قالت إنها سلمت 389 طائرة في الفترة ذاتها، بزيادة 28 بالمئة على أساس سنوي.

وتوقفت كل طائرات "737 ماكس" عن التحليق، في مارس/ آذار، بعد تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية.

وقبل ذلك بخمسة أشهر، لقي 189 شخصا مصرعهم في تحطم طائرة "ليون إير" من نفس الطراز قبالة السواحل الإندونيسية.

وأخرجت هيئات طيران في جميع أنحاء العالم أساطيل "بوينغ 737 ماكس" من الخدمة، بينما أوقفت الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات تسليم طلبيات بآلاف الطائرات من الطراز كان من المفترض أن يصبح العمود الفقري لمستقبل الصناعة.