تركيا: نجدد رفض التهديدات الأمريكية بشأن صواريخ "إس 400"

جددت تركيا رفضها للتهديدات الأمريكية بشأن شرائها منظمومة الصواريخ الروسية "إس - 400"، ودعت واشنطن إلى تجنب الخطوات الخاطئة، التي تلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين.

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن تركيا ستواجه عواقب حقيقية وسلبية إذا قبلت منظومة "إس — 400"، بحسب موقع "فرنسا 24"، الذي أشار إلى قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب لقائه الرئيس الأمريكي في اليابان على هامش قمة العشرين، إنه غير متخوف من تعرض بلاده لعقوبات.

وقالت وكالة " الأناضول " التركية إن تصريحات متحدث الخارجية التركية حامي أقصوي، جاءت ردا على نظيرته الأمريكية مورغان أورتاغوس، التي علقت على ملف شراء تركيا منظومة "إس 400" الروسية.

وعبرت أنقرة، اليوم الأربعاء، عن رفضها للتهديدات الأمريكية الجديدة بخصوص عزمها شراء صواريخ روسية من طراز "إس — 400".

ودعت تركيا، في الوقت نفسه، واشنطن إلى تجنب اتخاذ أية إجراءات يمكن أن تلحق أضرارا بالعلاقات بين البلدين، بحسب "فرنسا 24".

ولفتت "الأناضول" إلى قول متحدث الخارجية التركية، إن بلاده التزمت الشفافية في ملف شراء منظومة "إس 400" الروسية منذ البداية، مضيفا "عرضنا تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين أنقرة وواشنطن والناتو، بهدف تغييب المخاوف الأمريكية حيال احتمال إلحاق المنظومة الروسية الضرر بمقاتلات "إف 35".

ومن المتوقع أن يبدأ تسليم صواريخ "إس 400" إلى تركيا، هذا الأسبوع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين أتراك.

وتقول واشنطن إن سبب معارضتها الشديدة لشراء تركيا لنظام "إس 400"، بكون هذه الأنظمة الروسية تتعارض مع أنظمة حلف شمال الأطلسي، الذي يضم تركيا أيضا، مشيرة إلى أنها تخشى أيضا أن يتمكن الروس، الذين يدربون العسكريين الأتراك على منظومة "إس 400" من كشف الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الشبح الأمريكية الجديدة "إف 35"، التي تريد أنقرة شراءها أيضا.

ومنحت واشنطن تركيا في مطلع يونيو/ حزيران مهلة تنتهي في 31 يوليو/ تموز للاختيار بين المنظومة الروسية أو المقاتلات الأمريكية، إلا أن أنقرة تصر على شراء صواريخ "إس 400" الروسية.