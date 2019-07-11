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14:08 11 يوليو/ تموز 2019
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    نتنياهو

    نتنياهو: أخذت انطباعا رائعا عن زعامة السيسي وذكائه

    © REUTERS / POOL
    العالم
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    شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، أمس الأربعاء، في دار السفير المصري لدى إسرائيل خالد عزمي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو/تموز 1952.

    وألقى نتنياهو كلمة قال فيها: "أنا شديد التقدير للجهود التي يقوم بها الرئيس السيسي من أجل المساعدة في دفع السلام بيننا وبين الفلسطينيين إلى الأمام، وتحسين الأمن في أنحاء الشرق الأوسط. وسوف نستقبل بالترحيب أي تعاون من دول أخرى لهذه الجهود المهمة"، وفقا لقناة "آي 24 نيوز".

    نتنياهو
    © REUTERS / AMIR COHEN
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    وأضاف: "نحن شعبان عريقان، ولنا تاريخ رائع، لقد وضع شعبانا أهم الأسس في تاريخ البشرية قبل آلاف السنين، واليوم فإن شعبينا، والعالم كله، في حالة حرب يومية ومتواصلة ضد الإرهاب وضد أولئك الذين يحاولون تخريب الحضارة البشرية. أنا ورئيس الدولة ريفلين نمثل جميع المواطنين الإسرائيليين ونقول لكم: نحن نؤمن بالسلام، ونسعى لتوسيعه، ونحن نهنئكم بهذا اليوم، ونتمنى لكم حظا جيدا".

    ودعا نتنياهو مصر للتحالف مع إسرائيل في الحرب ضد الإرهاب وقال: "يجب علينا أن نوحد أيدينا ضد الإرهاب، ومن أجل السلام. إن السلام بيننا قوي ووطيد منذ أربعة عقود، وقد تمكن من اجتياز جميع العقبات، والعواصف والتحديات"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

    من جانبه، اعتبر ريفلين السلام مع مصر بمثابة معجزة، وبارك الشعب المصري والرئيس السيسي باللغة العربية وقال: "باسمي وباسم كل مواطني دولة إسرائيل أهنئ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، حفظ الله مصر رئيسها وشعبها العريق".

    وخلال الحفل قال نتنياهو: "إننا نحتفل بمرور 40 عامًا على إحلال السلام ما بين إسرائيل ومصر. وخلال العام الـ 40 منذ إحلال السلام بيننا، نأمل بإنجاز العديد من الأشياء الأخرى بيننا وفي منطقتنا. علينا إدراك حجم الإنجاز التاريخي الذي يمثله السلام فيما بيننا الذي يدخل عقده الخامس. إنه قد صمد أمام القلاقل وما زال يصمد أمامها. ولا أقصد أي عواصف من شأنها تعكير صفو علاقاتنا وإنما تلك العواصف التي تجتاح منطقتنا حاليًا والتي تبتغي فرض نهج العنف الذي لا يمكن التسامح معه علينا".

    وأشاد نتنياهو في كلمته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلا: "أود الإشادة بصديقي وزميلي الرئيس السيسي على وقوفه الحازم أمام هذه الموجة من التطرف والإرهاب. فهذه القدرة على الوقوف بحزم أمام عدد لا يحصى من الهجمات ليس بالأمر البديهي إطلاقًا. إلا أن الرئيس السيسي ومصر يقفان ثابتين على غرار السلام بيننا".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو، 29 يناير/ كانون الثاني 2018
    © Sputnik . Alexei Philipov
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    واعتبر نتنياهو أن السلام القائم بين إسرائيل ومصر ركيزة من ركائز السلام والاستقرار في المنطقة،"إذ يصعب تخيل كيف كانت تبدو الأوضاع في منطقتنا لولا السلام بيننا" وفق قوله.

    وأضاف نتنياهو: "خلال لقاءاتي بالرئيس السيسي لقد أخذت انطباعًا رائعا ليس عن زعامته فحسب، وإنما من ذكائه أيضًا وقد حصلت منه على العديد من الأفكار المفيدة بشأن نوع التحدي الذي نواجهه كما ناقشنا سويةً طرق مواجهة تلك التحديات على أحسن نحو"، بحسب صحيفة "تايم أوف إسرائيل".

    وتطرق نتنياهو في حديثه إلى الشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين، مشيرا إلى إقامة التعاون في مجالات من شأنها تحسين الرفاهية الاقتصادية لكلتا الدولتين،

    وأضاف: "وفي هذه اللحظة بالذات نقيم مشروعًا تجريبيًا حيث يتدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر ما ستزيد وتيرته بعد أربعة أشهر. وفي الحقيقة إنه عبارة عن مشروع ليس بالثنائي فقط كونه يشمل العديد من الاتجاهات والدول في المنطقة".

    وتابع: "إننا جميعا في انتظار نشر خطة السلام الأمريكية"، داعيا الكل إلى الانفتاح ودراسة المقترحات التي ستعرض.

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    أخبار إسرائيل, أخبار مصر, حفظ السلام, الحكومة الإسرائيلية, عبد الفتاح السيسي, بنيامين نتنياهو, مصر, إسرائيل
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