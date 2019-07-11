القضاء الفرنسي يعلن موعد محاكمة رفعت الأسد

حدد القضاء الفرنسي يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر المقبل موعدا لبداية محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري، للاشتباه بقيامه بعمليات احتيال سمحت له بامتلاك عقارات كبيرة.

ووجه القاضي المتخصص عن ملف الممتلكات غير المشروعة، رينو فان رومبيك، تهما لرفعت الأسد تتمثل في تبيض الأموال والتهرب الضريبي. وفق وكالة "رويترز".

وأضاف المصدر القضائي أن المتهم يملك عقارات في فرنسا تبلغ قيمتها نحو 100 مليون يورو، كما أشار إلى أن المتهم يملك عقارات في إسبانيا تبلغ قيمتها نحو 700 مليون يورو .

ويخضع رفعت الأسد لرقابة قضائية منذ توجيه تهم إليه في شهر حزيران/ يونيو عام 2016.

هذا وقد وجهت المحكمة العليا في إسبانيا اتهامات إلى رفعت الأسد بالقيام بعمليات غسيل أموال قبل عامين.

يذكر أن رفعت الأسد أبعد من سوريا في منتصف الثمانينيات بعد أن اشتبه بتورطه في الترتيب لمحاولة انقلاب ضد أخيه الرئيس السابق حافظ الأسد.