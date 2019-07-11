بالفيديو... ظهور أكبر قبة خرسانية في العالم فوق تشرنوبل

لا توجد مثل هذه الهياكل الهندسية في العالم. يبلغ قطر القبة الواقية 108 أمتار، ويبلغ الوزن الكلي للهيكل 36 ألف طن. يمكن أن تستوعب تحتها كاتدرائية نوتردام.

وتبلغ تكلفة إنشاء القبة 1.5 مليار يورو. تم تخصيص الأموال بواسطة صندوق خاص أنشأه البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

ووفقًا لموقع Phys.org يجب أن تجتاز القبة الفترة التجريبية التي مدتها عام واحد قبل أن تحصل على ترخيص من السلطات التنظيمية في أوكرانيا وبدأ تفكيك الهياكل غير الثابتة.

يذكر أن حادث تشرنوبل وقع في نيسان/ أبريل 1986، عندما انفجر أحد المفاعلات الأربعة لمدينة تشرنوبل، التي كانت آنذاك تابعة للاتحاد السوفيتي، وأدى الانفجار مباشرة إلى مقتل 36 شخصا وإصابة نحو 2000 شخص، بينهم رجال إطفاء بعد تعرضهم للإشعاع، وتسبب الحادث، لاحقًا، في مقتل العشرات، بينما لا يزال عدد الضحايا غير دقيق، إذ يقدر البعض القتلى بالآلاف، كما تم إجلاء السكان من مدينتين و74 قرية.