لتوقيع اتفاقيات جديدة… قمة روسية تركية إيرانية قريبا

أعلن رئيس منظمة تقنية المعلومات الإيراني، أمير ناظمي، أنه في هذا العام، ستعقد القمة الرابعة عشر بين إيران وتركيا وروسيا.

وأوضح ناظمي أن القمة الـ14 ستضم أذربيجان إلى جانب كل من روسيا وتركيا وإيران، من أجل إنشاء مركز دولي وتوسيع السوق العالمية للشركات الناشئة في تقنية المعلومات، وذلك بحسب وكالة "تسنيم".

وأكد أمير ناظمي، رئيس منظمة تقنية المعلومات الإيراني، أن وزراء الاتصالات في الدول الأربع سيعقدون، الأسبوع المقبل، اجتماعًا رباعيًا في طهران، لإنشاء منطقة مشتركة لتكنولوجيا المعلومات، وأنشطة مشتركة تهدف إلى دعم التعاون بين الشركات الناشئة في هذه البلدان .

وتابع قائلاً:

بالإضافة إلى ذلك سيتم إنشاء سوق مشتركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات الإقليمية والدولية.

وزاد أمير ناظمي:

يمكن أن يعزز هذا التعاون المعرفة التقنية والقدرة التنافسية للشركات الناشئة الإيرانية في الأسواق الخارجية، وأن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الأعمال الرقمية في إيران.