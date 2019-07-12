لتوقيع اتفاقيات جديدة… قمة روسية تركية إيرانية قريبا

وأوضح ناظمي أن القمة الـ14 ستضم أذربيجان إلى جانب كل من روسيا وتركيا وإيران، من أجل إنشاء مركز دولي وتوسيع السوق العالمية للشركات الناشئة في تقنية المعلومات، وذلك بحسب وكالة "تسنيم".
وتابع قائلاً:
بالإضافة إلى ذلك سيتم إنشاء سوق مشتركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات الإقليمية والدولية.
وزاد أمير ناظمي:
يمكن أن يعزز هذا التعاون المعرفة التقنية والقدرة التنافسية للشركات الناشئة الإيرانية في الأسواق الخارجية، وأن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الأعمال الرقمية في إيران.
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