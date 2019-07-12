بالفيديو... الاستيلاء على قارب تجار المخدرات

يظهر مقطع الفيديو كيف يقفز الضباط على الغواصة ويفتحون الفتحة، وكما نقلت "فوكس نيوز"، عن المصدر، أنه تم العثور على أكثر من سبعة أطنان من الكوكايين والقبض على خمسة مهربين، وكان المهربون قد كسبوا ثمن مثل هذا الوزن من المخدرات في السوق السوداء، حوالي 232 مليون دولار.

.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I — U.S. Coast Guard (@USCG) July 11, 2019

كما أشار ممثلون عن خفر السواحل إلى أن تجار المخدرات، يستخدمون الغواصات لسرعتهم العالية، ووفقًا لأحد الضباط، فإن هذه العملية خطيرة للغاية، ولكن من جهة أخرى هذا يثبت الجهود التي يبذلها زملاؤه لمنع بيع المواد المحظورة في الولايات المتحدة.

وغرد الرئيس الأمريكي استجابة للفيديو، وقال، هل تصدقون بوجود مثل هذه الشجاعة؟

وحسب تقرير خفر السواحل الأمريكي، قام ضباط الأمن خلال الشهرين ونصف الماضيين، بمصادرة أكثر من 17 طناً من الكوكايين وأكثر من 400 كيلوغرام من الماريجوانا في المياه الدولية للمحيط الهادئ، يبلغ قيمتها 569 مليون دولار.