الصين ترد على صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها ستفرض عقوبات على الشركات الأمريكية التي أبرمت صفقات أسلحة مع تايوان قدرت قيمتها بـ 2.2 مليار دولار.

قالت الخارجية الصينية، في بيان أصدرته اليوم، إن عملية بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان تضر بسيادة بلادها وأمنها الوطني الشامل.

وحذرت الصين بلسان المتحدث باسم وزير خارجيتها أن تلعب واشنطن بالنار من خلال تسليح تايوان بالأسلحة الأمريكية والتي تهدد الصين مباشرة.

كما قامت الصين بالاحتجاج رسميا على موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على مبيعات أسلحة إلى تايوان بقيمة تتجاوز ملياري دولار أمريكي.

وأعلنت الخارجية الأميركية في وقت مبكر موافقة وزارة الدفاع "بنتاغون" على صفقة لبيع أسلحة بقيمة 2.2 ملياردولار لتايوان، تتضمن دبابات أبرامز، وصواريخ ستينغر، ومعدات متعلقة.