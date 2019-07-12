المحكمة العليا في ليتوانيا تحظر موقع "سبوتنيك" في البلاد

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في ليتوانيا قرارا بحظر موقع "سبوتنيك" ليتوانيا في بلادها بناء على قرار اللجنة الوطنية للبث التلفزيوني والإذاعي في البلاد.

ذكرت اللجنة الوطنية للبث التلفزيوني والإذاعي في ليتوانيا أن قرار الحظر جاء بعد انتهاك مستمر من قبل موقع "سبوتنيك" باللغة الليتوانية حقوق النشر في البلاد.

كما كانت هناك دعوات مقدمة من نواب من حزب "الاتحاد الوطني - الحزب المسيحي الديمقراطي الليتواني" في وقت سابق لحظر الموقع، مؤكدين أن مواد الوكالة "شوهت الواقع"، بما في ذلك قصة ما يسمى بـ " البارتيزان اللتوانيون".

من جهة أخرى، اعتبر أمين عام اتحاد الصحفيين الروس فلاديمير سولوفيوف في حديث لوكالة "سبوتنيك" أن سبب حظر موقع سبوتنيك في ليتوانيا هو عدم توافقها مع سياسة البلاد وتعارضها كليا.

في نهاية مايو/ أيار، اعتقل رئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا"، مارات قاسم، لدى وصوله إلى مطار فيلنيوس بحجة "تهديد الأمن القومي"، ومنع من دخول البلاد لمدة خمس سنوات وطُرد من البلاد في نفس اليوم.

هذا وتعرقل سلطات دول البلطيق، على خلفية تصريحات بمكافحة "الدعاية الروسية"، عمل وسائل الإعلام الروسية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أكثر من مرة، عن علامات واضحة على وجود خط منسق لهذه الدول.