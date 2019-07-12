تلفزيون إسرائيلي يكشف مفاجأة بشأن "مستودع ذري سري" في إيران

كشفت قناة إسرئيلية عن مفاجأة بشأن أحد المواقع في العاصمة الإيرانية، طهران، قالت عنه القناة إنه "مستودع ذري سري".

نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن قناة إسرائيلية أن مفتشين من الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة عثروا على آثار لمواد مشعة في أحد المباني بالعاصمة الإيرانية طهران.

والموقع الذي أشارت إليه القناة هو نفسه الذي أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة عليه في خطابه عام 2018.

وقام مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة الموقع عدة مرات، وتوصلوا من خلال تحليل عينات التربة إلى وجود "آثار مواد مشعة" فيه.

وقالت القناة إن 4 مسؤولين كبار في إسرائيل يعلمون بالموقع واستنتاجات الوكالة الأممية.

ونفت إيران من قبل ردا على خطاب نتنياهو، أن المستودع في الواقع منشأة للخردة المعدنية.

ويعد مفتشو الأمم المتحدة تقريرا عن الموقع بعد زيارتهم الأخيرة إليه في مارسم آذار الماضي.

وقال التقرير التلفزيوني، إن واشنطن على علم باستنتاجات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنها وإسرائيل تتوقعان من الوكالة إصدار تقرير علني حول الموضوع.

وتحدث نتنياهو الأربعاء الماضي مع الرئيس الأمريكي ترامب، وأعلن البيت الأبيض أن "الزعيمين ناقشا التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الدفع بمصالح الأمن القومي المشتركة، بما في ذلك الجهود لمنع أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة".

ودعا نتنياهو في سبتمبر الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفتيش ما قاله إنه "مستودع ذري سري" في العاصمة الإيرانية، وذلك حين تحدث في الأمم المتحدة.

وقال نتنياهو إنه "تم نقل حوالي 15 كيلوغرام من المواد المشعة مؤخرا من المستودع الذري وتم توزيعها في محيط طهران، مع تعريض حياة سكان العاصمة للخطر".

وأضاف رئيس الوزراء أن "الموقع قد يحتوي على ما يصل إلى 300 طن من المعدات والمواد النووية ذات الصلة في 15 حاوية شحن، من دون أن يحدد المواد النووية الموجودة في الموقع".

وتابع نتنياهو "مثل الأرشيف الذري [الذي كشف عنه رئيس الوزراء في شهر أبريل]، هذا موقع آخر يبدو بريئا، الآن، لأولئك منكم الذين في منازلهم ويستخدمون 'غوغل إيرث'، هذا المستودع الذري الذي لم يعد سرا يقع في جادة "ماهر". الإحداثيت معكم، بإمكانكم الوصول إلى هناك. ولأولئك منكم الذين يحاولون الوصول إلى هناك، فالمكان يبعد 100 متر عن "كاليشوي"، شركة لتنظيف السجاد، وعلى فكرة، سمعت أنهم يقومون بعمل رائع في تنظيف السجاد، ولكن قد يكون لديهم الآن سجاد مشع".

وتعقيبا على حديث بنيامين نتنياهو، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، إن المفتشين "قاموا بزيارة الأماكن والمواقع في إيران التي كان هناك حاجة لزيارتها".

وقال مسؤول إيراني حينذاك، "ليس لدينا ما نخفيه، واتاحة إمكانية الدخول للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أي موقع كانت حتى الآن في إطار القوانين واللوائح، ولا شيء أكثر من ذلك".

ومنذ أيام قليلة قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ5%"، وذلك بحسب وكالة "فارس".

وذكر عراقجي أن بلاده "أعطت فرصة للالتزام بالاتفاق النووي وتخفيض التزاماتنا لا يعني الخروج من الاتفاق"، مشيرا إلى أن طريق الدبلوماسية ما زال مفتوحا وربما يكون هناك أفكار فيما يخص بيع نفط إيران واستعادة أمواله.

كما أعلن أن إيران ستتخذ ستين يوما آخرين للحفاظ على الاتفاق النووي وإيجاد حلول، مضيفا "إذا لم يتمكن الأوروبيون من تلبية مطالب إيران فسنستمر في خفض التزاماتنا بالاتفاق النووي خطوة تلو أخرى".

وتابع "سنقدم شكوى بشأن الخطوات التي أقدمت عليها أمريكا بعد انسحابها من الاتفاق النووي".

كما ذكر المسؤولان أن إيران "لن تخصب اليورانيوم في الوقت الحالي إلى المستوى اللازم لمفاعل طهران".