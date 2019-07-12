Widgets Magazine
تسجيل
16:53 12 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    نتنياهو يعرض أمام الأمم المتحدة صورا لموقع يزعم إنه ذري في إيران

    تلفزيون إسرائيلي يكشف مفاجأة بشأن "مستودع ذري سري" في إيران

    © REUTERS / CARLO ALLEGRI
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشفت قناة إسرئيلية عن مفاجأة بشأن أحد المواقع في العاصمة الإيرانية، طهران، قالت عنه القناة إنه "مستودع ذري سري".

    نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن قناة إسرائيلية أن مفتشين من الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة عثروا على آثار لمواد مشعة في أحد المباني بالعاصمة الإيرانية طهران.

    مفاعل نووي في إيران
    © AFP 2019 / Majid Asgaripour
    الطاقة الذرية: إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 %
    والموقع الذي أشارت إليه القناة هو نفسه الذي أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة عليه في خطابه عام 2018.

    وقام مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة الموقع عدة مرات، وتوصلوا من خلال تحليل عينات التربة إلى وجود "آثار مواد مشعة" فيه.

    وقالت القناة إن 4 مسؤولين كبار في إسرائيل يعلمون بالموقع واستنتاجات الوكالة الأممية.

    ونفت إيران من قبل ردا على خطاب نتنياهو، أن المستودع في الواقع منشأة للخردة المعدنية.

    ويعد مفتشو الأمم المتحدة تقريرا عن الموقع بعد زيارتهم الأخيرة إليه في مارسم آذار الماضي.

    وقال التقرير التلفزيوني، إن واشنطن على علم باستنتاجات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنها وإسرائيل تتوقعان من الوكالة إصدار تقرير علني حول الموضوع.

    وتحدث نتنياهو الأربعاء الماضي مع الرئيس الأمريكي ترامب، وأعلن البيت الأبيض أن "الزعيمين ناقشا التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الدفع بمصالح الأمن القومي المشتركة، بما في ذلك الجهود لمنع أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة".

    ودعا نتنياهو في سبتمبر الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفتيش ما قاله إنه "مستودع ذري سري" في العاصمة الإيرانية، وذلك حين تحدث في الأمم المتحدة.

    وقال نتنياهو إنه "تم نقل حوالي 15 كيلوغرام من المواد المشعة مؤخرا من المستودع الذري وتم توزيعها في محيط طهران، مع تعريض حياة سكان العاصمة للخطر".

    وأضاف رئيس الوزراء أن "الموقع قد  يحتوي على ما يصل إلى 300 طن من المعدات والمواد النووية ذات الصلة في 15 حاوية شحن، من دون أن يحدد المواد النووية الموجودة في الموقع".

    وتابع نتنياهو "مثل الأرشيف الذري [الذي كشف عنه رئيس الوزراء في شهر أبريل]، هذا موقع آخر يبدو بريئا، الآن، لأولئك منكم الذين في منازلهم ويستخدمون 'غوغل إيرث'، هذا المستودع الذري الذي لم يعد سرا يقع في جادة "ماهر". الإحداثيت معكم، بإمكانكم الوصول إلى هناك. ولأولئك منكم الذين يحاولون الوصول إلى هناك، فالمكان يبعد 100 متر عن "كاليشوي"، شركة لتنظيف السجاد، وعلى فكرة، سمعت أنهم يقومون بعمل رائع في تنظيف السجاد، ولكن قد يكون لديهم الآن سجاد مشع".

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني في لقاء سوتشي، روسيا 14 فبراير/ شباط 2019
    © Sputnik . Mikhael Klimentyev
    روحاني: زيادة تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية وفي إطار الاتفاق النووي
    وتعقيبا على حديث بنيامين نتنياهو، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، إن المفتشين "قاموا بزيارة الأماكن والمواقع في إيران التي كان هناك حاجة لزيارتها".

    وقال مسؤول إيراني حينذاك، "ليس لدينا ما نخفيه، واتاحة إمكانية الدخول للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أي موقع كانت حتى الآن في إطار القوانين واللوائح، ولا شيء أكثر من ذلك".

    ومنذ أيام قليلة قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ5%"، وذلك بحسب وكالة "فارس".

    وذكر عراقجي أن بلاده "أعطت فرصة للالتزام بالاتفاق النووي وتخفيض التزاماتنا لا يعني الخروج من الاتفاق"، مشيرا إلى أن طريق الدبلوماسية ما زال مفتوحا وربما يكون هناك أفكار فيما يخص بيع نفط إيران واستعادة أمواله.

    كما أعلن أن إيران ستتخذ ستين يوما آخرين للحفاظ على الاتفاق النووي وإيجاد حلول، مضيفا "إذا لم يتمكن الأوروبيون من تلبية مطالب إيران فسنستمر في خفض التزاماتنا بالاتفاق النووي خطوة تلو أخرى".

    وتابع "سنقدم شكوى بشأن الخطوات التي أقدمت عليها أمريكا بعد انسحابها من الاتفاق النووي".

    كما ذكر المسؤولان أن إيران "لن تخصب اليورانيوم في الوقت الحالي إلى المستوى اللازم لمفاعل طهران".

    انظر أيضا:

    خبير إيراني: بريطانيا تنسق سياستها مع أمريكا ضد إيران للخروج من الاتفاق النووي
    بريطانيا ترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج بعد تهديدات إيران
    إيران ترد على تهديدات نتنياهو: سنواجه المعتدين على أرضنا ونجعلهم يندمون
    إيران تدعو بريطانيا للإفراج عن الناقلة النفطية ومغادرة القوى الأجنبية للشرق الأوسط
    إيران تقلل من أهمية احتجاز ناقلة النفط
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات خلال يوم إيفان كوبالا في أوكرانيا
    قط يسرق أضواء كأس أمم أفريقيا في مصر ومسابقة "حمل الزوجات"... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة لن تتراجع عن قضية الجنسية
    ترامب لن يتراجع عن موضوع الجنسية
    إنفوجرافيك - المروحية مي-35 إم
    المروحية "مي-35 إم"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك