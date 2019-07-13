مسؤول إيراني: التهديدات العسكرية ضد طهران باتت "عديمة المفعول"

قال مسؤول مقر "بقية الله الأعظم" الثقافي والاجتماعي، اللواء محمد علي جعفري، إن التهديدات العسكرية والأمنية ضد إيران، أصبحت عديمة المفعول.

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء بأن اللواء محمد علي جعفري أشار خلال اجتماع المسؤولين وأعضاء المراكز الإقليمية لمنظمة "سراج" إلى تطور قدرة إيران في جميع المجالات.

وقال اللواء جعفري:

يختلف طابع التهديدات في العقد الخامس من الثورة الإسلامية عن العقود السابقة. وإذا كنا قد واجهنا في الخطوة الأولى من الثورة تهديدات عسكرية وأمنية، ففي بداية الخطوة الثانية، باتت هذه التهديدات عديمة المفعول، لأن العدو يعلم يقيناً أنه إذا ارتكب خطأ ما، فسوف يندم كثيراً.

وأضاف مسؤول مقر "بقية الله الأعظم" الثقافي والاجتماعي:

إن إسقاط حرس الثورة مؤخرا للطائرة الأمريكية المسيرة، وانتاج صواريخ عالية الدقة، يبين حجم تطور القدرة العسكرية للجمهورية الإسلامية، والعدو في المقابل يشاهد هذه العظمة دون أن يتفوه بكلمة واحدة، لكي لا يخسر الرهان.