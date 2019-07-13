بالصور.. مطعم فوكيه الفاخر في باريس يعود بعد تخريبه خلال شغب "السترات الصفراء"

عاد مطعم "لو فوكيه" الشهير في شارع الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس للعمل اليوم السبت بعد أربعة أشهر من تعرض المطعم الفاخر للتخريب خلال أعمال شغب شهدتها احتجاجات "السترات الصفراء" التي تحولت في بعض الأحيان إلى العنف مما أدى لتدمير عدد من المتاجر في المنطقة.

وفي 16 من مارس/ آذار أضرم المحتجون النار في مظلة المطعم الشهيرة التي تميز بوابته وقاموا بتخريبه من الداخل خلال الاحتجاجات التي خرجت ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية والحكومة التي اعتبروها منفصلة عن الشعب، حسب "رويترز".

وتأسس المطعم عام 1899 واشتهر بأنه كان المكان الذي أقيم فيه حفل عشاء احتفالا بفوز الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في انتخابات عام 2007 وهو حفل تعرض لانتقادات حادة في ذلك الوقت. كما يستضيف المطعم حفل العشاء السنوي بعد منح جوائز سيزار لأفضل الأفلام السينمائية في البلاد.

France: protesters attack Champs Elysees venues - torch the famous Le Fouquet's brasserie | Week 18 | March 17 2019 pic.twitter.com/cuSM41220j — redball (@redball2) March 17, 2019

وأعادت أعمال الإصلاح المظلة الحمراء والديكور الذي يغلب عليه اللون الأسود داخل المطعم كما كان تماما. وأحجمت جيرالدين دابي مديرة المطعم عن التعليق على تكلفة عمليات الإصلاح.

وقالت للصحفيين "لأن شهرتنا تتخطى حدود فرنسا وتصل للعالمية، ولأننا جزء من الحياة الباريسية.. أعتقد أن ذلك يفسر رد الفعل على الأضرار" التي لحقت بالمطعم.

موظفون يقومون بتنظيف نوافذ مطعم فوكيه عشية إعادة افتتاحه في الشانزليزيه بعد حوالي 4 أشهر من نهبه من قبل "السترات صفراء" © REUTERS / CHARLES PLATIAU

طاولة في مطعم فوكيه عشية إعادة افتتاحه في الشانزليزيه بعد حوالي 4 أشهر من نهبه من قبل "السترات صفراء" © REUTERS / CHARLES PLATIAU

موظفو مطعم فوكيه عشية إعادة افتتاحه في الشانزليزيه بعد حوالي 4 أشهر من نهبه من قبل "السترات صفراء" © REUTERS / CHARLES PLATIAU

موظفون يقومون بتنظيف نوافذ مطعم فوكيه عشية إعادة افتتاحه في الشانزليزيه بعد حوالي 4 أشهر من نهبه من قبل "السترات صفراء" © REUTERS / CHARLES PLATIAU 1 / 4 © REUTERS / CHARLES PLATIAU موظفون يقومون بتنظيف نوافذ مطعم فوكيه عشية إعادة افتتاحه في الشانزليزيه بعد حوالي 4 أشهر من نهبه من قبل "السترات صفراء"

وتناقص عدد المشاركين في احتجاجات السترات الصفراء إلى بضعة مئات على مدى الأسابيع الماضية بعد أن وصل عددهم إلى 300 ألف في ذروة الاحتجاجات على مستوى البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومن المقرر أن يفتح المطعم أبوابه للرواد غدا الأحد بالتزامن مع عرض عسكري يقام بمناسبة يوم الباستيل ويمر أمام باب المطعم. وقال محتجون من حركة السترات الصفراء إنهم سيحضرون.