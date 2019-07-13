حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض يعلق على صفقة "إس 400"

أعلن حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض موقفه من صفقة منظومة "إس 400" بين روسيا وتركيا، معتبرا التصرفات الأمريكية بالضغط على أنقرة هي "تصرفات غير صحيح".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن زعيم الحزب المعارض كمال قليتشدار أوغلو اليوم السبت، تصريحات إيجابية تتعلق بالصفقة التي حصلت بين تركيا وروسيا.

علق أوغلو للصحفيين، على هامش افتتاح حديقة في العاصمة أنقرة، على بدء وصول معدات المنظومة الروسية إلى تركيا قائلا:

"المنطقة التي تقع فيها تركيا هي منطقة استراتيجية، وتركيا موجودة داخل دائرة من النار، وهي مضطرة لضمان أمنها داخل وخارج الحدود، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد".

وأشار إلى أنه من حق تركيا أن تبحث عن بدائل من أجل ضمان أمنها، بعد أن رفضت الولايات المتحدة تلبية طلب أنقرة لشراء منظومة "الباتريوت".

وشدّد على أن "الضغوط" التي يمارسها مجلس الشيوخ الأمريكي والمؤسسات السياسية الأخرى على رئيس البلاد دونالد ترامب، للضغط على تركيا، "هي تصرفات غير صحيحة".

وأردف: "تركيا ستمضي في طريقها، وستضمن أمنها لأن هذا الأمر هو من حقوقها السيادية".

وسلمت طائرة روسية، اليوم السبت، الدفعة الثانية من مكونات نظام الدفاع الجوي الروسي إس 400 إلى قاعدة جوية تركية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، وأمهلت أنقرة حتى يوم 31 يوليو/ تموز الجاري، للتراجع عن شراء نظام صواريخ "إس 400" من روسيا.