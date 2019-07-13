بالفيديو... لحظة قصف مبنى قناة تلفزيونية في كييف

وثقت كاميرات المراقبة المتواجدة عند مبنى قناة "112 أوكرانيا" لحظة قصف مبنى قناة تلفزيونية في العاصمة الأوكرانية كييف.

ووقع الحادث حوالي الساعة 03:40 صباحا، وتم رصد مسلحين إثنين، لاذوا بالفرار من مكان الحادث.

وتم تسجيل قضية جنائية بالحادث، ولم تسجل أي إصابة جراء الهجوم، ويعمل المختصون على جمع الأدلة من مكان الحادث.