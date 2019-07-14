كيف تصرف ترامب وأوباما مع ذبابة قاطعت خطاباتهما (فيديو)

لا جدال بالطبع أن الرئيسين الأمريكيين دونالد ترامب، وباراك أوباما مختفلين تماما كأشخاص وكرؤساء.

"إندبندنت" قارنت بين تصرف الرئيسين مع "ذبابة" قاطعتهم في أثناء خطاباتهم.

وخلال خطاب لترامب في البيت الأبيض بشأن مواقع التواصل الاجتماعي، قاطعته ذبابة، فقام بإبعادها بيده سريعا، وقال ترامب: كيف دخلت الذبابة إلى البيت الأبيض، أن لا أحبها، لا أحب الذباب".

ومقارنة بأوباما الذي قاطعته ذبابة في أثناء حواره مع قناة "CNBC" عام 2009، وقال الرئيس السابق عن الذبابة: اخرجي من هنا.

ورد الصحفي وقتها: هذه أسوأ ذبابة رأيتها.

وحافظ أوباما على هدوئه المعتاد، وعاد للحديث:"كان هذا رائعا، أين كنا، يبدو أنها حصلت على حلوى".