نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.3% في النصف الأول من 2019

أعلنت هيئة الإحصاء الحكومية الصينية، اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي في الصين ازداد خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 6.3 بالمائة.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في تقرير نشرته الهيئة الحكومية اليوم، أنه "وفقا للتقديرات الأولية، فقد بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام 2019 الحالي حوالي 45.09 تريليون يوان (6.6 تريليون دولار) ، أي نمو سنوي قدره 6.3 بالمئة".

يذكر أن الاقتصاد الصيني تباطأ تحت ضغط ضعف الطلب المحلي ورسوم جمركية أمريكية مؤلمة، ليسجل في عام 2018 أبطأ وتيرة نمو في نحو ثلاثة عقود، وهو ما يكثف الضغط على بكين لتطبيق المزيد من إجراءات الدعم لتفادي تباطؤ أشد حدة.

وبذلك هبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 إلى 6.6 بالمئة، وهو أقل مستوى له منذ عام 1990.

في سياق آخر، تظاهر الآلاف في مدينة في هونغ كونغ القريبة من الحدود الصينية احتجاجا على وجود تجار صينيين يقوم بشراء الكثير من البضائع مما يتسبب بارتفاع أسعارها، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتجاجات سياسية على قانون صيني يقضي بنقل المشتبه بهم في هونغ كونغ إلى الصين.

قالت وكالة "رويترز" أن آلاف المحتجين اشتبكوا مع الشرطة، يوم السبت الماضي، بمدينة في هونغ كونغ قرب الحدود مع بر الصين الرئيسي اعتراضا على وجود تجار صينيين في بلادهم. بالتزامن مع مشكلة أخرى بعد اضطرابات كبرى بسبب مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم للصين.