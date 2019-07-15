هولندا: ندرس طلبا أمريكيا بشأن تقديم دعم عسكري في مضيق هرمز

أعلنت هولندا أنها ستدرس طلبا من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تقديم دعم عسكري لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز.

قال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، إن بلاده ستعمل على تقييم الطلب حتى منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل، قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن بلوك أوضح في تصريحات إعلامية، أن عملية التقييم ستعتمد على المعدات العسكرية اللازمة، وعلى المخاطر الأمنية الإجمالية للعملية.

وقال بلوك "سنستغل فترة الصيف من أجل أن نرى ماهو شكل القرار الذي سنتوصل إليه.

يذكر أن الدول الأوروبية تسعى إلى تخفيض التصعيد في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تطالب هذه الدول طهران بالالتزام بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع عدد من دول العالم في 2015، رغم انسحاب واشنطن منه من طرف واحد، وإعادة فرضها عقوبات على طهران.