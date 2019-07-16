صحيفة تعلن إمكانية قيام روسيا بتوجيه ضربة مباغتة

وذكرت صحيفة "دي ويلت"، نقلا عن الجنرال المتقاعد هاينريخ براوس، نائب أمين عام حلف الناتو سابقا، ورئيس معهد السياسات الأمنية التابع لجامعة كيل، يواخيم كراوزي، أن روسيا تتعمد، برأيهما، الدخول في مواجهة مع الدول الغربية وتعد عدتها لمحاربتها في أوروبا.

ومن أجل كسب الحرب المتوقعة قد توجه روسيا ضربة مفاجئة مدعومة بإمكانية توجيه الضربة النووية، وفقا للجنرال الألماني المتقاعد.

ويمكن أن تستهدف "الضربة الروسية المفاجئة" منطقة البحر الأسود ومنطقة بحر البلطيق وبولندا وأوكرانيا.

ويدعو براوس وكراوزي الحكومة الألمانية إلى تعزيز الجاهزية القتالية للجيش الألماني لكي تتمكن ألمانيا من القيام بدورها الرئيسي في الحرب المزعومة مع روسيا.