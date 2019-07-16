مسموح له بدخول 3 مبان فقط... أمريكا تفرض حظرا على ظريف

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه مسموح له بالدخول إلى 3 مبان في نيويورك فقط.



وأضاف ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن هذا الحظر جاء "وفقا للقيود المفروضة على تنقلاته من قبل السلطات الأمريكية".

وتابع قائلا "لقد تحدثت في حوار مع لستر هولت من قناة "ان بي سي نيوز"، يوم 15 يوليو/ حزيران في مبنى إقامة مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة، وهو أحد المباني الثلاثة التي يسمح لي بالدخول إليها".

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن "السلطات الأمريكية أعلنت في إجراء غير مألوف وبعيد عن الأعراف الدبلوماسية عن فرض قيود على تنقلات وزير الخارجية الإيراني في مدينة نيويورك، وحددت الأماكن التي بإمكانه التردد عليها وهي مبنى منظمة الأمم المتحدة ومقر البعثة الدبلوماسية الإيرانية ومقر إقامة السفير الإيراني في المنظمة".

وتأتي زيارة ظريف في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وتتهم الولايات المتحدة إيران في التورط بالعديد من الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط، وقد اقترب الخصمان من النزاع العسكري المباشر في الشهر الماضي عندما أسقطت إيران طائرة أمريكية دون طيار، وأمر الرئيس دونالد ترامب بشن غارات جوية انتقامية، لكنه أمر بإيقافها قبل دقائق من تنفيذها.

My interview with @LesterHoltNBC of @NBCNightlyNews in NY. We sat down on July 15 in Iran's UN ambassador’s residence— one of the three buildings I’m permitted to set foot in while in the U.S. conducting official UN business.https://t.co/nGfJmCVgox



More to come on @BBC & others — Javad Zarif (@JZarif) ١٦ يوليو ٢٠١٩

​وسحب ترامب الولايات المتحدة العام الماضي من صفقة القوى الكبرى لعام 2015 مع إيران للحد من برنامجها النووي.

وشددت واشنطن بشكل صارم العقوبات على إيران التي ردت بتصعيد تخصيب اليورانيوم إلى أبعد من الحدود التي حددتها الصفقة.