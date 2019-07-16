ريابكوف: لا نتفق مع واشنطن على أن معاهدة "ستارت" موضوع العام المقبل 

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية، قد تتظاهر بأن مناقشة موضوع معاهدة الأسلحة الاستراتيجية الهجومية ليس مناسبا في الوقت الراهن.

موسكو - سبوتنيك. قال نائب وزير الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، معلقا على تصريحات لمصادر في وزارة الخارجية، بأن الولايات المتحدة لا تنوي إثارة معاهدة ستارت في المشاورات المقبلة في جنيف، مشيرا إلى أن روسيا تعارض هذا النهج.

وأضاف ريابكوف: "يمكن للولايات المتحدة التظاهر بأن هذا الموضوع لا يستحق المناقشة الآن، لكننا لدينا رأي معاكس".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي كبير، قوله إن واشنطن لا تخطط لبحث تمديد معاهدة ستارت-3 مع موسكو خلال اجتماع جنيف، لان هذا القضية ستبحث العام القادم، وأضاف: "لا يخطط ممثلي الولايات المتحدة بحث تجديد معاهدة ستارت-3 مع موسكو".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد اقترح في وقت سابق، عقد معاهدة "الجيل الجديد" بشأن الحد من الأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو وبكين، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وسيجتمع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغى ريابكوف، مع وكيلة الخارجية الأمريكية للرقابة على الأسلحة والأمن الدولي، أندريا تومبسون، في جنيف يومي 17 و 18 تموز/ يوليو الجاري.