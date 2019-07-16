إيران: صواريخنا غير قابلة مطلقا للتفاوض مع أية دولة

أكد المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة علي رضا مير يوسف، أن برنامج إيران الصاروخي غير قابل للتفاوض مع أية دولة

طهران - سبوتنيك. وقال يوسف في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "صواريخ إيران، غير قابلة مطلقا وتحت أي ظرف للتفاوض مع أي أحد أو أية دولة".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أحرز تقدما مع إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة الأميركية أحرزت تقدما مع إيران، مؤكدا أن واشنطن لا تسعي لتغيير النظام في إيران.

وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء "نحن لا نبحث عن تغيير النظام، لا نبحث عن هذا أبدا، لكنهم لا يمكن أن يمتلكوا أسلحة نووية"، بحسب موقع "تايم ناو نيوز".

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال نفس الاجتماع إن "طهران مستعدة للتفاوض"، بحسب وكالة "رويترز".

وجدد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي تأكيده على أن طهران ستستمر في تقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق الخاص ببرنامجها النووي بشكل حاسم طالما لم تلتزم الأطراف الأوروبية بتعهداتها في الاتفاق.

وقال خامنئي، في بيان على موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، "أنتم (الدول الأوروبية) لم تنفذوا الـ11 تعهدا الذي وقعتم عليها، واليوم نحن بدأنا بتقليص تعهداتنا وعملية تقليص التعهدات سوف تستمر بشكل حاسم".