بينها صاروخ للجيش القطري... رسالة "واتسآب" تكشف عن ترسانة أسلحة لدى فاشيين في إيطاليا

قال مسؤولون إن الشرطة الإيطالية صادرت صاروخ جو- جو وكمية ضخمة من الأسلحة الآلية خلال غارات على جماعات اليمين المتطرف.

وحسب صحيفة "إندبندنت" فقد تم اعتقال ثلاثة رجال، أحدهم مرتبط بحزب سياسي إيطالي فاشي جديد.

وقالت شرطة تورينو في بيان إن أحد الرجال المعتقلين خاض الانتخابات دون جدوى كمرشح في مجلس الشيوخ عن حزب "فورزا نوفا" الفاشي في عام 2001.

وفي منزله في غالاراتي، عثرت الشرطة على تسعة أسلحة هجومية، وحوالي 30 بندقية صيد، ومسدسات، وحراب، فضلاً عن ذخيرة ولوحات نازية قديمة تحوي صليب معقوف.

وتم اعتقال رجلين آخرين بعد أن عثرت الشرطة على صاروخ فرنسي الصنع في حظيرة للطائرات كان من الواضح أنه كان معد للبيع. وورد في البيان أن الصاروخ جاء من قطر.

وتم تسمية الرجال المعتقلين في وسائل الإعلام الإيطالية باسم فابيو ديل بيرجولو، 50 عامًا، وهو ناشط في حزب فورزا نوفا، وأليساندرو مونتي، مواطن سويسري يبلغ من العمر 42 عامًا، وفابيو برناردي، إيطالي يبلغ من العمر 51 عامًا.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) عن العملية إنها غير مسبوقة من حيث الكمية، ونقلت عن الشرطة قولها إنه خلال العملية "تم ضبط صاروخ جو-جو صالح للاستخدام وبحالة ممتازة يستخدمه الجيش القطري".

Bizarre seizure in Italy. Authorities found a vehicle-launched missile with Qatari markings in a cache linked to a right-wing extremist group. The seizure was part of an investigation into assistance provided by the group to Russian-backed militants in Ukraine h/t @anna_alvazzi pic.twitter.com/iITTL13A6X — Matt Schroeder (@MSchroeder77) July 15, 2019

وقالت الشرطة إنه "خلال العملية تم ضبط صاروخ جو-جو صالح للاستخدام وبحالة ممتازة يستخدمه الجيش القطري"، في إشارة إلى صاروخ "ماترا" الذي يزن 245 كيلوغراما.

وذكرت "فرانس 24" أن هذا الصاروخ الذي يبلغ طوله 3,54 مترا مصنوع في فرنسا، وكان صاحبه ديل بيرغيولو يأمل في بيعه مقابل 470 ألف يورو، وفقا لتقارير وسائل إعلام إيطالية.

وأشارت إلى أن العملية غير مسبوقة من حيث كمية الأسلحة. كما عثرت أيضا في المخبأ على بنادق هجومية آلية، وصفتها بأنها من "أحدث جيل".

وقالت الشرطة إن الصاروخ كان "بدون شحنة متفجرة، ولكنه قابل لإعادة تجهيزه من قبل أشخاص متخصصين في هذا المجال".

وشملت الاعتقالات الأخرى سويسريا (42 عاما) وإيطاليا (51 عاما)، متهمين بحيازة وتسويق الصاروخ الذي عثرت عليه الشرطة في مستودع بالقرب من مطار ريفاناتزانو تيرمي الصغير في مقاطعة بافيا.

وقادت الرسائل التي اعترضتها الشرطة إلى التحري حول ديل بيرغيولو، الذي أرسل صورا للصاروخ المعروض للبيع عبر تطبيق "واتساب".

وتمت مداهمة منزله بعد وضعه تحت المراقبة حيث عثر على مجموعة من الأسلحة بينها مدفع رشاش من طراز سكوربيون و306 قطعة سلاح و20 حربة. وأصدر حزب "فورزا نوفا" بيانا الاثنين نأى فيه بنفسه عن ديل بيرغوليو.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي شيء عن وزير الداخلية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني بعد المداهمة، حض الحزب الديمقراطي المعارض من يسار الوسط الحكومة الشعبوية في البلاد على بذل المزيد من الجهد للتعامل مع المتطرفين اليمينيين.