بالصدفة الناتو يكشف أماكن وجود القنابل النووية الأمريكية

وتم كشف أماكن وجود الأسلحة النووية الأمريكية بالصدفة بنشر تقرير عن قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) النووية في شهر أبريل/نيسان الماضي. وأشار التقرير الذي كتبه ممثل كندا في لجنة الدفاع والأمن في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو وتم سحبه بعد نشره، إلى أماكن وجود نحو 150 قطعة سلاح نووي أمريكي في أوروبا كما قالت صحيفة "واشنطن بوست".

ويفيد التقرير الذي نشرت صحيفة "دي مورغين" البلجيكية نسخته، الثلاثاء، أن القنابل النووية موجودة في ست قواعد أمريكية وأوروبية في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا.

وقال مصدر في الناتو طلب عدم ذكر اسمه، إن هذا التقرير ليس وثيقة رسمية، مشيرا إلى "أننا لا نعلق على تفاصيل قوة الناتو النووية".