ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأفغاني

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، مساء أمس الثلاثاء، من الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال، "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف بما يعزز الاستقرار والتنمية في أفغانستان".

سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفيّاً من رئيس جمهورية #أفغانستان الإسلامية، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى تنسيق الجهود بشأن #محاربة_الإرهاب ومكافحة التطرف بما يعزز الاستقرار والتنمية في أفغانستان.#واس pic.twitter.com/CvJ8iHyZRO — واس (@spagov) July 16, 2019

​وكان خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، أشار في سلسلة تغريدات عبر تويتر: "‏عملت المملكة وشقيقتها الإمارات بكل قوة لإنجاح محادثات المصالحة الأفغانية التي عقدت في الإمارات مؤخرا ونجحت في الجمع بين الأطراف الأفغانية وبدء عملية الحوار لإنهاء الصراع وإحلال السلام في هذا البلد الإسلامي الهام".

وتابع: "ستستمر المملكة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهما الله، ببذل كل الجهود من أجل إعادة الأمن والاستقرار للشعب الأفغاني الشقيق وتحقيق سلام دائم ينقل البلاد من حالة الحرب إلى التنمية والإعمار".