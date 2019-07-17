لاريجاني: ترامب لديه سلوك مريض يخلق المشاكل لإيران

قال رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، إن أمريكا خلقت مشاكل لأوروبا والصين ولدول أمريكا اللاتينية، وليس لإيران فقط.

ووصف لاريجاني الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن لديه "سلوك مريض" في خلق المشاكل لإيران ولبعض دول المنطقة.

ونقلت وكالة "إيرنا" عن لاريجاني، اليوم الأربعاء، قوله إن "المشاكل التي خلقها الأمريكيون هي حالة خطيرة جدا بالنسبة للعالم أجمع، وليس لإيران فقط".

وأضاف "أوجد الأمريكيون اليوم مشاكل لأوروبا والصين ودول أمريكا اللاتينية، وأوجدوا هذه المشاكل لهذه الدول كل واحدة منهم على حدا".

وأضاف لاريجاني "بين السياسيين في العالم، لا يوجد أي شخص متشدد وعجيب الخلق ويخلق المشاكل كترامب، فلديه سلوك مريض، ومن خلال هذا السلوك يخلق المشاكل لإيران وبعض دول المنطقة يدفعون له المال ويدفعونه إلى خلق هذه المشاكل".

وتابع لاريجاني "نحن لم نغلق باب التفاوض بعد أن اعترفوا بحقنا في تخصيب اليورانيوم في الاتفاق النووي لكن هناك مخلوق عجيب [ترامب] أتى إلى الحكم في البيت الأبيض ودمر الاتفاق النووي".