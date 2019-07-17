أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي يصوتون على قرار لمساءلة ترامب بغرض عزله

موسكو - سبوتنيك. هذا قال النائب آل غرين (تكساس) يوم الاثنين الماضي أنه يعتزم فرض تصويت على عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد تغريداته، التي تقترح على النائبات الديمقراطيات التقدميات "العودة" إلى من حيث أتين.

وكان مجلس النواب الأمريكي صوت أمس الأربعاء، بأغلبية 240 صوتا مقابل 187 لصالح قرار يدين تصريحات لترامب ضد 4 من نواب المجلس.

House votes to condemn President Trump’s racist tweets: https://t.co/6KRY6hXdzl



Speaker Pelosi on House Floor: "There is no place, anywhere, for the president's words, which are not only divisive but dangerous." pic.twitter.com/MsJMxQQkRd — NBC News (@NBCNews) July 16, 2019

وقال مجلس النواب الأمريكي في قرار بثته القناة التلفزيونية "CBSN" الأمريكية: إن "مجلس النواب يدين بشدة التصريحات العنصرية للرئيس دونالد ترامب الذي شرع وعزز الخوف والكراهية تجاه الأميركيين الجدد والأشخاص ذوي البشرة الملونة".

وكان ترامب استهدف بتغريداته أربعة من أعضاء الكونغرس من أقلية ديمقراطية، هم: الكسندريا اوكاسيو كورتيز (نيويورك) وإلهان عمر (مينيسوتا) وأيانا بريسلي (ماساشوستس) ورشيدة طليب (ميشيغان).

وقال ترامب في تغريدة: "من الغريب أن نرى الآن عضوات الكونغرس الديمقراطيات "التقدميات"، اللائي جئن أصلا من بلدان تعتبر حكوماتها كارثة كاملة وشاملة، والأسوأ والأكثر فسادا وغير الكفؤة في أي مكان في العالم. وفي الوقت نفسه يخبرن شعب الولايات المتحدة (أعظم وأقوى أمة على وجه الأرض)، بشراسة كيف تتم إدارة حكومتنا".

وأضاف: "لماذا لا يعودون ويساعدون في إصلاح الأماكن المنهارة تماما والمليئة بالجريمة التي أتوا منها. ثم يعدن ليوضحن لنا كيف تم ذلك".

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

وتصاعدت الدعوات التي تطالب بإقالة ترامب، بعد اتهامه بالعنصرية، في أعقاب سلسلة التغريدات.