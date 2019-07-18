ظريف يكشف سبب عدم اتجاه إيران لتصنيع القنبلة النووية

كشف محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، عن السبب الذي أدى ببلاده إلى عدم تصنيع القنبلة النووية منذ وقت طويل.

وقال ظريف في حواره مع "بلومبيرغ" إن المرشد الأعى للثورة الإسلامية، أصدر فتوى بحرمانية القنبلة النووية.

وأضاف ظريف أن بلاده لا تعتبر القنبلة الذرية تجلب الأمن وأن "إيران لو كانت تسعى وراء صنع القنبلة الذرية لقامت بذلك في ذلك الوقت الذي دفعنا ثمنه، لكنها لم ولن تسعى وراءه لا في ذلك الوقت ولا الآن".

ويوجد ظريف في نيويورك للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، أن إيران تجاوزت "حد النقاء" المسموح به عند 3.67 في المئة، وقالت إن إيران خصبت اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5 في المئة.

ويمكن استخدام اليورانيوم المنخفض التخصيب، الذي يتصف بنسبة تركيز تتراوح ما بين 3 إلى 5 في المئة من مادة (يو-235)، في إنتاج الوقود المستخدم في مفاعلات الطاقة النووية التجارية.

أما اليورانيوم المرتفع التخصيب، فتصل نسبة التركيز فيه إلى 20 في المئة، أو أكثر، ويستخدم في مفاعلات الأبحاث. لكن اليورانيوم المستخدم في الأسلحة فتبلغ درجة تخصيبه 90 في المئة أو أكثر.

من جانبها، قالت إيران إنها "لن تتراجع" عن قرارها زيادة تخصيب اليورانيوم بما يفوق ما نص عليه الاتفاق النووي، مؤكدة أنها تريد الحصول على "حقوقها الكاملة" بموجب الاتفاق.