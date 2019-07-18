مقتل 15 مهاجرا بانقلاب حافلة شرقي تركيا

قتل 15 مهاجرا، اليوم الخميس، في انقلاب حافلة شرقي تركيا.

أنطاكيا - سبوتنيك. وأفادت قناة "إن تي في" التركية بـ"مقتل 15 مهاجرا وإصابة 27 آخرين إثر انقلاب حافلة صغيرة بولاية فان شرقي تركيا".

ولم تكشف القناة التركية المزيد من التفاصيل حول الحادثة ولا طبيعتها، ولا حالة الإصابات فيها.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت توقيف مهاجرين غير نظاميين في بحر إيجة، وذلك خلال محاولة التسلسل إلى جزيرة ميدللي اليونانية بطريقة غير شرعية.

وذكرت وكالة الأناضول، نقلا عن مصادر أمنية، أن قوات الدرك التركية وخفر السواحل ضبطت 45 مهاجرا أفغانيا في سواحل قرية "بيوك حسون" التابعة لقضاء "أيواجق" بولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا.

كما ضبطت السلطات التركية 28 مهاجرا من جنسيات مختلفة بقرية "كوسدار" التابعة للقضاء أيضا.

وجرى نقل المهاجرين إلى فرع الأجانب بقضاء "أيواجق" تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.