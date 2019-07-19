انفجار غاز بمدينة كرايستشيريش في نيوزيلندا وسقوط عدة مصابين

أخلت خدمات الطوارئ في نيوزيلندا مبان قرب موقع انفجار غاز على ما يبدو بمدينة كرايستشيريش جنوب البلاد اليوم الجمعة في حادث أشعل النار في منزل وتسبب في إصابة عدد من الناس.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز، قالت متحدثة باسم إدارة الإطفاء في نيوزيلندا "تم استدعاء خدمات الإطفاء والطوارئ إلى منزل اشتعلت به النيران... حوالي الساعة العاشرة والربع صباحا بعد أنباء عن حدوث انفجار غاز قوي".

وأضافت أن الموقع به الآن أربع سيارات إطفاء ووحدة قيادة خاصة ومحقق.

Emergency services are currently responding to an incident on Marble Court, Northwood, where a house is on fire.



Police were called about 10.20am.



Initial reports suggest a number of people have been injured.



Police are assisting with evacuations and road closures. pic.twitter.com/jDCCdf59HO — New Zealand Police (@nzpolice) July 19, 2019

وذكرت وسائل إعلام أن ستة أشخاص نقلوا للمستشفى.

واشتعلت النار في أحد المنازل وأغلقت الشرطة الطرق وتجري الآن عمليات إخلاء عقب ما وصفته "بالحادث الخطير". ولم تظهر أي دلائل تشير إلى أن الانفجار الذي وقع اليوم الجمعة له طابع أمني أوسع.