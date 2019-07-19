الخارجية الإيرانية: لم نفقد أي طائرة مسيرة

رد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، على ادعاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإسقاط طائرة إيرانية مسيرة، بأن بلاده لم تفقد أي طائرة مسيرة.

وكتب عراقجي في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إننا لم نفقد أي طائرة مسيرة، لا في مضيق هرمز، ولا في أي مكان آخر، وذلك بحسب "إرنا".

وأضاف ساخرا:

"إننا قلقون من أن تكون السفينة الحربية "بوكسر" قد أسقطت طائرة مسيرة أمريكية بالخطأ!".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد ادعى، مساء أمس، الخميس، بأن السفينة الحربية الأمريكية "بوكسر" قد أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز، بعد أن اقتربت منها نحو 900 متر، ولم تكترث للتحذيرات الموجهة لها حسب قوله.

وقال ترامب: "جرى تدمير الطائرة المسيرة على الفور".

وأضاف بأن الطائرة المسيرة كانت تشكل تهديدا للسفينة الأمريكية. كما دعا ترامب الدول الأخرى لحماية سفنهم.

وأشار إلى أن "هذا هو الأحدث من بين العديد من الأعمال الاستفزازية والعدائية التي تقوم بها إيران ضد السفن في المياه الدولية. تحتفظ الولايات المتحدة بالحق في حماية أفرادنا ومنشآتنا ومصالحنا".

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو/أيار، ويونيو/حزيران، وهو ما تنفيه طهران.

وفي أواخر الشهر الماضي، أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها دخلت مجالها الجوي، بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية. وتراجع ترامب في اللحظة الأخيرة عن قرار شن ضربات جوية على إيران ردا على إسقاط الطائرة.