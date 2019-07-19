كشف هوية أحد المطلوبين في حادثة مقتل نائب القنصل التركي في أربيل

كشفت السلطات المعنية في إقليم كردستان هوية أحد المطلوبين، على خلفية الهجوم الذي وقع في أربيل وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم نائب القنصل التركي.

وذكر موقع شبكة "روداوو" أن مؤسسة مكافحة الإرهاب في الإقليم أصدرت بيانا، قالت فيه: "نعلم مواطني إقليم كردستان بأن التحقيقات متواصلة في الحادث الإرهابي الذي وقع في 17 تموز (يوليو)، وأسفر عن فقدان ثلاثة أشخاص حياتهم".

مكافحة الإرهاب في إقليم #كوردستان تنشر هوية أحد المطلوبين على خلفية #هجوم_أربيلhttps://t.co/AzBcJRRqPV — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) July 18, 2019

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وأضاف: "هذا الشخص المنشورة صورته يدعى (مظلوم داغ) من مواليد 1992، من أهالي دياربكر في تركيا، وهو مطلوب من قبل السلطات الأمنية في إقليم كردستان".

وتابع البيان: "ندعو المواطنين الأعزاء إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي معلومات عن هذا المتهم بأقرب وقت".

يذكر أن إقليم كردستان شهد، يوم أول من أمس الأربعاء، حادث إطلاق نار في مطعم بمدينة أربيل، أدى إلى مصرع نائب القنصل التركي في أربيل، ومواطنين اثنين.