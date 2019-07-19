روسيا قد ترد على العقوبات الأمريكية بحق ديونها السيادية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، اليوم الجمعة، بأن بلاده ربما سترد على عقوبات قد تفرضها الولايات المتحدة على دينها السيادي، ولكن هذه ليست غاية في حد ذاتها.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وفي معرض رده، في نيويورك التي يزورها لحضور فعاليات أممية، على سؤال طرحه أحد الصحفيين حول تصرفات موسكو المحتملة في حال قيام الولايات المتحدة بفرض العقوبات على دين روسيا السيادي، قال بانكين:

ربما لن يترك هذا الأمر دون إجابة، ولكن المهمة ليست بالإجابة كضربة مقابل ضربة، بل التكيف مع هذه العقوبات والبحث عن شركاء آخرين، بالإضافة إلى البحث عن طرق تمكننا من الالتفاف على هذه العقوبات.

وأضاف بانكيكن أنه "بما أن هذه العقوبات غير مشروعة فإننا نعتبرها غير ملزمة، ويحق هنا وللدول الأخرى عدم اعتبارها ملزمة أيضا".

يذكر أنه سبق ووافق مجلس النواب للكونغرس الأمريكي على إدخال تعديل على مشروع الميزانية العسكرية لعام 2020، بتحريم المواطنين الأميركيين من إجراء أي تعامل مع دين روسيا السيادي، في حالة التدخل في الانتخابات الأميركية. ومع ذلك، لم يعتمد هذا التعديل كنص نهائي في هذه الوثيقة، حيث إن هذا التعديل يجب أن يخضع للمناقشة في لجنة التنسيق للموافقة على هذا النص، من قبل ممثلي الحزب الجمهوري الذين يقومون بدورهم بصياغة موقف حزبهم من الميزانية العسكرية.